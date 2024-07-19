Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diyeti ve spor düzeniyle 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı. Eski ve yeni halini karşılaştırdığı fotoğrafı paylaşarak, takipçilerine kilo verme sürecindeki başarısını gösterdi. Bu paylaşımlar, Yenenler'in değişimini ve sağlıklı yaşam tarzını nasıl benimsediğini gözler önüne serdi.

Berfu Yenenler iddialara yanıt verdi

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, son olarak Hülya Avşar’ın programına konuk oldu. Programda, ünlü olma fikrinin kendisi için hiç akılda olmadığını belirten Berfu Yenenler, "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" dedi. Hülya Avşar ise bu yorum üzerine, "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtını verdi.