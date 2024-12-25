İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, vatandaşlardan gelen talepleri ve yerel ihtiyaçları dikkate alarak ulaşım altyapısında önemli değişikliklere imza attı. ESHOT Genel Müdürlüğü ile şehir genelinde çalışmalar yürütülerek 17 yeni otobüs hattı devreye alındı. Yıl sonuna kadar ise 2 yeni hat daha hizmet vermeye başlayacak.
Yeni hatlarla daha kolay ulaşım
ESHOT Genel Müdürlüğü, şehir geneline yayılan yeni hatlarla yurttaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Çevre ilçelerden gelen talepler ve özellikle öğrencilerin ulaşım sorunları dikkate alınarak, üniversitelere yeni otobüs seferleri kondu. Bayraklı Şehir Hastanesi’nin ulaşım sorununu çözmek amacıyla 535 numaralı Bayraklı Şehir Hastanesi - Egekent Aktarma Merkezi hattı devreye alındı.
Yeni hatlar listesi
ESHOT’un hizmete sunduğu yeni otobüs hatları şu şekilde:
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121: Mavişehir Aktarma Merkezi – Konak
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207: Bayraklı KYK Kız Yurdu - Katip Çelebi Üniversitesi
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208: Bornova Metro - Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
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212: Bostanlı İskele - Bornova Metro
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213: Bostanlı İskele – Tınaztepe
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327: İnönü Mahallesi-Bostanlı İskele
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413: Ahmet Yesevi Yurdu Cumhuriyet B. - DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi
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508: Menderes – Konak
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535: Bayraklı Şehir Hastanesi - Egekent Aktarma Merkezi
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642: Akarca – Seferihisar
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678: Alankıyı-Bayındır
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679: Sarıyurt-Bayındır
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849: Yeni Şakran Mahallesi - Aliağa Aktarma
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906: Çeşme – Urla
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967: Armutlu – Kemalpaşa
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978: Parlak-Urla
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869: Buca Toplu Konutlar-Üçkuyular Meydan
Açılacak hatlar
ESHOT, yıl sonuna kadar aşağıdaki hatları da hizmete sunacak:
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643: Dereköy-Bergama (27.12.2024)
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644: Göçbeyli-Bergama (27.12.2024)
Başkan Dr. Cemil Tugay, ulaşım hizmetlerindeki değişimlerin İzmir’in yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Yurttaşların görüşlerinin dikkate alınmasıyla hazırlanan projeler, hem şehir içi ulaşımı kolaylaştırıyor hem de çevre dostu yaklaşımlarla İzmir’in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor.