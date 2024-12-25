İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, vatandaşlardan gelen talepleri ve yerel ihtiyaçları dikkate alarak ulaşım altyapısında önemli değişikliklere imza attı. ESHOT Genel Müdürlüğü ile şehir genelinde çalışmalar yürütülerek 17 yeni otobüs hattı devreye alındı. Yıl sonuna kadar ise 2 yeni hat daha hizmet vermeye başlayacak.

Yeni hatlarla daha kolay ulaşım

ESHOT Genel Müdürlüğü, şehir geneline yayılan yeni hatlarla yurttaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Çevre ilçelerden gelen talepler ve özellikle öğrencilerin ulaşım sorunları dikkate alınarak, üniversitelere yeni otobüs seferleri kondu. Bayraklı Şehir Hastanesi’nin ulaşım sorununu çözmek amacıyla 535 numaralı Bayraklı Şehir Hastanesi - Egekent Aktarma Merkezi hattı devreye alındı.

Yeni hatlar listesi

ESHOT’un hizmete sunduğu yeni otobüs hatları şu şekilde:

121: Mavişehir Aktarma Merkezi – Konak

207: Bayraklı KYK Kız Yurdu - Katip Çelebi Üniversitesi

208: Bornova Metro - Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

212: Bostanlı İskele - Bornova Metro

213: Bostanlı İskele – Tınaztepe

327: İnönü Mahallesi-Bostanlı İskele

413: Ahmet Yesevi Yurdu Cumhuriyet B. - DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi

508: Menderes – Konak

535: Bayraklı Şehir Hastanesi - Egekent Aktarma Merkezi

642: Akarca – Seferihisar

678: Alankıyı-Bayındır

679: Sarıyurt-Bayındır

849: Yeni Şakran Mahallesi - Aliağa Aktarma

906: Çeşme – Urla

967: Armutlu – Kemalpaşa

978: Parlak-Urla

869: Buca Toplu Konutlar-Üçkuyular Meydan

Açılacak hatlar

ESHOT, yıl sonuna kadar aşağıdaki hatları da hizmete sunacak:

Başkan Dr. Cemil Tugay, ulaşım hizmetlerindeki değişimlerin İzmir’in yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Yurttaşların görüşlerinin dikkate alınmasıyla hazırlanan projeler, hem şehir içi ulaşımı kolaylaştırıyor hem de çevre dostu yaklaşımlarla İzmir’in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor.