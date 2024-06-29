Her gün 1 milyona yakın İzmirliye toplu ulaşım hizmeti sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, uyguladığı tasarruf tedbirleriyle kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanıyor. Yaklaşık 1700 otobüslük filosuyla kentin her noktasına sefer düzenleyen ESHOT, yıkama sularının geri dönüştürülmesiyle elde edilen tasarrufun yanında araçlardan çıkan hurda parçaları da geri dönüştürerek kurum bütçesine katkı sağlıyor. Bu sayede ESHOT, yılda 5 milyon TL’ye yakın ek gelir yaratıyor.

Kurum bütçesine katkı



Otobüslerden çıkan hurda niteliğindeki geri dönüştürülebilir metal atıklar, motor parçaları, lastikler, bakır ve alüminyum parçalar ile atık yağlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalara ya da Makine ve Kimya Endüstrisi’ne satılarak gelir elde ediliyor. Kağıtlar ve karton atıklar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA’nın İzDönüşüm Tesisi’ne veriliyor.

Geri dönüştürülebilen hiçbir atık heba edilmiyor



ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı Garaj Hizmetleri Şube Müdürü Zeki Berek, “Kurumumuzun, atölye ve garaj faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan geri dönüştürülebilir tüm atıkları mutlaka ekonomiye kazandırıyoruz. Yalnızca atık yağlardan geçen yıl 1,5 milyon TL’lik geri dönüşüm geliri sağladık. Bu yıl da ilk 6 ayda atıklardan sağladığımız gelir 539 bin TL’yi buldu. Tamir edilerek kullanılabilecek durumdaki atık lastik satışımızın da dahil olmasıyla birlikte yılda yaklaşık 5 milyon TL’lik ek geliri kurumumuza kazandırıyoruz” dedi.