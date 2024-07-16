İzmir'in dört bir yanındaki ESHOT atölyeleri, her gün yaklaşık 1 milyon kişiye toplu ulaşım hizmeti veren 1700 otobüslük filoya hizmet ediyor. Buca Gediz, Adatepe, Konak Halkapınar, İnciraltı ve Karşıyaka Örnekköy’deki atölyeler, arızalanan veya kaza geçiren otobüslere mobil ekiplerle sahada, gerekirse atölyelerde müdahale ediyor. Garanti kapsamı dışındaki otobüslerin yedek parçaları burada tamir ediliyor ve gerekiyorsa yeni parçalar üretiliyor.

Yıllık 150 milyon TL tasarruf

ESHOT, 3D yazıcılarla modelleyip ürettiği 1950 farklı yedek parçayla yıllık 150 milyon TL tasarruf sağlıyor. Bu parçalar, orijinallerine göre daha sağlam olup, araçların arıza sıklığını azaltıyor. Yedek parça üretim ve tamirat faaliyetleri yılda 70 bin adedi buluyor.

Zamandan tasarruf sağlanıyor

ESHOT atölyelerinde tamir edilen otobüslerin tamir süreçleri hızlanıyor ve yedek parça temin süreleri ortadan kalkıyor. Böylece araçlar kısa sürede tekrar hizmete dönüyor. Gediz Atölyesi'nde sadece geçen yıl 30 bin yedek parça sıfırdan üretildi ve tamir edilenlerle birlikte bu sayı 70 bine ulaştı. Genel Onarım Şube Müdürlüğü Kısımlar Sorumlusu Kadir Akay, piyasada 300 bin TL’ye satılan KWS pistonunu 7 bin TL maliyetle tamir ettiklerini belirtti.

ESHOT’un kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği bu çalışmalar, kamu kaynaklarını verimli kullanmanın yanı sıra yolcu ve araç güvenliğini de riske atmadan gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, uzun vadede daha sürdürülebilir ve ekonomik bir toplu taşıma hizmeti sunmayı hedefliyor.