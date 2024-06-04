Eğitimde ESHOT sürücülerine bisikletlilerin trafikteki hakları ve güvenlikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca sürücüler bisiklete binerek simülasyon ortamında bisikletlilerin yaşadığı zorlukları birebir deneyimledi.

ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Minareci

"Yollar hepimizin. Bisikletli vatandaşlarımız da var. Bu eğitimle şoförlerimizin bisikletlilerle empati kurabilmesini amaçladık. Şunun farkında olmalıyız. Yollar hepimizin. Herkes saygılı olursa ancak birbirimiz için hayatı kolaylaştırabiliriz."

Belediye otobüs şoförü Songül Güven:

"Simülasyon ortamında çok korktum. Elim ayağım boşaldı ve çığlık atarak tepki verdim. Şimdi empati kurunca daha farklı bir bakış açım oldu. Sağıma soluma bakarken daha dikkat ederek direksiyonumda aracımı kullanacağım."

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği üyesi Erdal Onur Diktaş:

"İki taraf için de güvenlik çok önemli. Bisikletlilerin de eğitim alarak trafikte nasıl davranacaklarını öğrenmesi gerekiyor."