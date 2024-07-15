İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önemli kuruluşlarından biri olan ESHOT, Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak kurumsallaşma ve hizmet kalitesini artırma yolunda önemli bir adım attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ESHOT’un bu girişiminin İzmirlilere daha kaliteli hizmet sunmak adına atılan büyük bir adım olduğunu belirtti.

İmza töreninde konuşan Dr. Cemil Tugay, bu girişimin seçim vaatlerinden biri olan “Yeni Nesil Belediyecilik” anlayışına örnek teşkil ettiğini söyledi. Tugay, ESHOT’un 81 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Bin 600’den fazla araçla, 430 hatta, her gün ortalama 300 bin kilometre yol kat ederek 11 bin durakta hemşerilerimize hizmet veriyoruz. Kurumumuzun kalitesini artırmak ve daha iyi hizmet sunmak için Avrupa ve dünya ölçeğinde başarısını kanıtlamış bir model olan EFQM MODELİ'ni benimseyeceğiz,” dedi.

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü de imza töreninde yaptığı konuşmada, ESHOT’un Ulusal Kalite Hareketi’ne katılımını desteklediklerini belirterek, “Kalite sadece bir hedef olmamalı, aynı zamanda sürekli bir yolculuk olmalıdır. EFQM MODELİ'nin benimsenmesi, kurumların stratejik hedeflerine ulaşma sürecinde etkili bir yol haritası sunar,” diye konuştu.

Avrupa Mükemmelik Ödülü hedefi

Dr. Cemil Tugay, ESHOT’un bu model ile Avrupa Mükemmelik Ödülü’ne başvurmayı hedeflediğini belirterek, “ESHOT’un bu süreçte elde edeceği başarılar, İzmirlilerin aldığı hizmetin daha da iyileşmesini sağlayacak. Aynı zamanda kurum içi iyileşme ile daha şeffaf, sürdürülebilir ve verimli bir yapı oluşturacağız. Bu yolda emek veren tüm çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum,” dedi.

Rekabet ulusal çapta

Hakan Ünlü, Ulusal Kalite Hareketi’nin 1998 yılından bu yana KalDer tarafından yürütüldüğünü ve kurumların rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini ifade etti. Ünlü, “EFQM MODELİ, kurumların sadece bugünkü performanslarını değil, gelecekteki potansiyellerini de görmelerini sağlar. Bu model, kamu hizmetlerinden eğitime ve sağlığa kadar birçok alanda dönüşüm yaratmaktadır,” dedi.