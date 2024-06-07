İzmir'in otobüsleri olan ESHOT'a binen bazı yolcuların dalgınlık, yorgunluk veya başka nedenlerle unuttuğu eşyalar arasında, horozdan takma dişe, hatta Rambo bıçağına kadar ilginç öğeler yer alıyor.

İzmir'deki halk otobüslerinde unutulan eşyalar arasında, sıradışı örnekler bulunuyor. Özellikle dalgınlık sonucu unutulan eşyalar arasında, bir yolcunun koltuğunun yanına bıraktığı takma diş, bir başkasının ise horozu bulunuyor. Bu ilginç öyküler, otobüslerde yaşanan anlık olayların yalnızca bir kısmını yansıtıyor.

ESHOT'un Tutanaklarla Dolu Bürosu

Unutulan her eşya, ESHOT'un titiz bir şekilde işlediği tutanaklarla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Eşya Bürosu'na teslim ediliyor. Bu süreçte, binlerce eşya titizlikle tasnif ediliyor ve sahiplerini bekliyor.

Muammer Sekitaş: "Eşyaların Şaşırtıcı Dünyası"

ESHOT Kayıp Eşya Bürosu'ndan Muammer Sekitaş'a göre, her geçen gün otobüslerde unutulan eşyaların sayısı artıyor. Sekitaş, geçmiş yıllarda unutulan eşyalara örnek verirken, bazılarının hayret verici olduğunu, "Geçen sene teleferik bölgesinden arkadaşlarımız aradı. Canlı bir tane horoz unutmuşlar. Vatandaşımızın biri aradı çocuğunu unutmuş. Tabi biz hemen gerekli şekilde müdahale ediyoruz; telefonlarını veriyoruz, bir an önce ulaşmasını sağlıyoruz. Öyle eşyalar geliyor ki bin bir çeşit. Bunun yanında bir kere gelinlik geldi, gelinliğini unutmuş. Geçen sene bir tane vatandaşımız geldi, takma dişini çıkarıyor, yan koltuğa koyuyor; neyse ki diş geldi, bizde teslim ettik. Bunun yanında; bluetooth kulaklıklar, döner bıçakları, kesici aletler geliyor. Buna benzer bin bir çeşit eşya gelebiliyor bize" şeklinde anlattı.

2024 yılında ESHOT otobüslerinde unutulan eşyaların sayısı oldukça dikkat çekici. Sekitaş, sadece 2024 yılında 2 bin 431 adet eşyanın unutulduğunu belirtiyor. Bu eşyalar arasında cüzdanlar, cep telefonları, giyim eşyaları ve hatta değerli eşyalar da yer alıyor. Ancak, unutulan eşyaların kaderi, sahiplerine ulaşıp ulaşmadığına bağlı olarak değişiyor.

Unutulan ve teslim alınmayan eşyaların bir kısmı belirli bir süre muhafaza edildikten sonra kaderine terk ediliyor. Para ve altın gibi değerli eşyalar, 10 yıl boyunca bekletiliyor. Ancak, cep telefonları gibi elektronik eşyalar ise 5 yıl süreyle muhafaza ediliyor.

Sevgin Özgür, "Oğlumun Cüzdanını Otobüste Unuttum!"

ESHOT'un Kayıp Eşya Bürosu'ndan cüzdanını unutan Sevgin Özgür, otobüslerde unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırılmasının önemini vurguluyor. Özgür, "Oğlum otobüste cüzdanını düşürmüş. Düşürünce içinde İzmirim Kartı vardı, oradan telefonla ulaştılar. Kayıp eşya bürosunda olduğunu söylediler. Böylece kolayca gelip alabildim" diyor.