İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, engelli yolcuların talepleri doğrultusunda yeni bir güvenlik önlemi alarak, tekerlekli sandalyeli yolcuların daha güvenli seyahat edebilmesi için otobüslerine emniyet kemeri montajına başladı. ESHOT, tamamı engelli erişimine uygun araçlardan oluşan filosunda, engelli yolcuların konforunu artırmayı hedefliyor.

Talepler dikkate alındı

ESHOT Genel Müdürlüğü, engelli yolculardan gelen talepler doğrultusunda 292 otobüsünü kendi atölyelerinde tadil ederek, tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesini yüzde 100 artırmıştı. Şimdi ise tüm otobüslerine ekstra güvenlik ve konfor sağlamak amacıyla emniyet kemerleri monte etmeye başladı.

530 otobüste emniyet kemeri çalışmaları

Bu çalışmaların, ilgili yönetmeliklerde böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen başlatıldığı bildirildi. İlk etapta 530 otobüste tekerlekli sandalyeli yolcu alanlarına emniyet kemerleri monte edilecek. ESHOT yetkilileri, daha sonra filonun geri kalanında da montaj çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.

ESHOT'un yaptığı yenilikler

Tekerlekli Sandalyeli Yolcu Kapasitesi: 292 otobüs tadil edilerek kapasite yüzde 100 artırıldı.

Emniyet Kemeri Montajı: İlk etapta 530 otobüste, daha sonra tüm filoda emniyet kemerleri monte edilecek.

Engelli Erişimi: Tüm otobüsler engelli erişimine uygun ve ilgili yönetmeliklere göre güvenlik önlemlerine sahip.

ESHOT yetkilileri, bu adımlarla engelli yolcuların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktardı.