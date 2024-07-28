İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, kadın şoför istihdamını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini geliştirmek amacıyla “Eşitliğe Sür” projesini hayata geçiriyor. Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) alınan 100 bin Euro'luk hibe ile desteklenen proje, kadınların toplu ulaşım sektöründe daha fazla yer almasını sağlayacak.

ESHOT’tan kadın şoförlere büyük destek

ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımda cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak için "Eşitliğe Sür-Kadın Şoför İstihdamı" projesini başlattı. Proje kapsamında, ESHOT ve AFD arasında imzalanan hibe sözleşmesi ile 100 bin Euro'luk maddi destek sağlandı. İstanbul'daki imza töreninde, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu ve AFD Genel Müdürü Remy Rioux hazır bulundu.

Projede Kadın Şoför Akademisi kurulacak

ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, törende yaptığı konuşmada, projenin İzmir ve Türkiye için örnek teşkil edeceğini belirtti. Proje kapsamında otobüs şoförü olmak isteyen kadınlara teorik, teknik, pratik ve saha eğitimlerinin verileceği bir "Kadın Şoför Akademisi" kurulacak. Ayrıca, proje deneyimlerinin diğer kentlerle paylaşılması ve akademik bir yayın hazırlanması için sempozyum düzenlenecek.

Kadın şoför sayısında hedef aşıldı

ESHOT bünyesindeki kadın şoför sayısı, yapılan son alımlarla birlikte 203’e yükseldi. Bu sayede, 2024 hedefi olan 200 kadın şoför sayısına şimdiden ulaşıldı. Proje kapsamında uygun kriterleri taşıyan ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan kadın şoförler istihdam edilmeye devam edecek.

Proje ile ilgili detaylar ve başvuru koşulları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak. Kadın şoför adayları, İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve İZELMAN AŞ üzerinden başvurularını yapabilecekler.