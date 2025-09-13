Kütahya-Çavdarhisar kara yolunda görev yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Olayda otomobil sürücüsü Abdullah D. gözaltına alındı, eşi ve çocukları yaralandı.
Kaza, Göynükören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan Uzman Çavuş Yeşil’e çarptı ve şarampole devrildi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yeşil’in olay yerinde şehit olduğunu belirledi. Cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Eşi 3 gün sonra doğum yapacaktı...
Şehit Yeşil’in eşinin ikinci çocuğuna 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah D.’nin eşi Rukiye ve çocukları Ruveyda ile İsmail D. Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü Abdullah D., İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.