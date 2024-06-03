17 gün önce 89 yaşında hayata veda eden Evet-Hayır Yarışması'nın ünlü sunucusu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Bir süredir kanser tedavisi gören 1970 Türkiye güzeli Asuman (Tuğberk) Yolaç'tan da acı haber geldi.

Ünlü sunucu eşi Erkan Yolaç'ın acısına 17 gün dayanabilen Asuman Yolaç da 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yolaç Ailesi acı haberi yaptıkları basın açıklaması ile duyurdu:

"1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılinacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."