Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 7524 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili açıklamalarda bulunan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, bu düzenlemenin iş dünyasında uzun süredir tartışıldığını belirtti. Zorlu, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi için etkili ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bu yeni kanunla, vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele bakımından önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Vergide adalet sağlanmalı

Zorlu, Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarının devletin gelirlerini artırma ihtiyacını doğurduğunu belirtti. 2024 yılı bütçe gelirlerinin yüzde 87,8’inin vergilerden oluştuğunu ve toplam 7.407.707 milyon TL vergi geliri hedeflendiğini hatırlatan Zorlu, bu hedeflerin gerçekleşmesi için vergi adaletinin sağlanmasının önemine değindi. Özellikle vergiye konu edilmemiş kazançların takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Yapısal reformlar gerekli

Vergi düzenlemelerinin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Zorlu, ülke ekonomisinde kalıcı düzelmenin ancak geniş kapsamlı yapısal reformlarla mümkün olabileceğini söyledi. Bu kapsamda kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade eden Zorlu, vergi düzenlemelerinin gelir dağılımında adaletin sağlanmasına ve ülkenin rekabet gücünün korunmasına hizmet etmesini beklediklerini belirtti.

"KDV'nin gider olarak gösterilmesi güven sarsıcı"

Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarının sanayiciler ve iş dünyası üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten Zorlu, üretim ve istihdamda artan maliyetlerin, döviz kuru sorunlarının ve finansmana erişim sıkıntılarının ihracata dayalı büyüme hedeflerini zorlaştırdığını ifade etti. Güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamının önemine değinen Zorlu, devreden KDV’nin iade yerine gider olarak gösterilmesi gibi düzenlemelerin güven sarsıcı olduğunu belirtti. Ülke ekonomisinin güçlenmesi, refah düzeyinin yükselmesi ve gelir dağılımının adil olması için iş dünyası olarak üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini belirten Zorlu, yapısal reformlara geri dönülmesi gerektiğini yineledi.