İzmir'in ekonomik ve sosyal hayatına damgasını vuran yerel basın, kentin sesi ve vicdanı olmaya devam ediyor. Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, yerel basının kent yaşamında, ekonomik ve sosyal dinamikler üzerindeki etkisine vurgu yaparak, bu alandaki önemin altını çizdi.

İzmir, Türkiye’nin motor gücü

Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir, limanları, üniversiteleri, turizmi ve uluslararası rekabet gücüyle ülkemizin en dinamik şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Zorlu'ya göre, bu özelliklere sahip bir şehirde yerel basının rolü, toplumun her kesimini temsil etme açısından kritik bir hal alıyor. İzmir, Cumhuriyet tarihi boyunca ve öncesinde basının güçlü bir sesle kendini ifade ettiği şehirlerden biri olma özelliğini sürdürüyor.

Başarı hikayeleri ve çözüm önerileri medya aracılığıyla paylaşılıyor

İzmir'in sanayicilerinden esnafına, sivil toplum kuruluşlarından sanatçılarına kadar her kesimi, yazılı ve dijital medya aracılığıyla seslerini duyuruyor. Bu platformlar, sadece sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda başarı hikayelerini de geniş kitlelere ulaştırıyor. Zorlu, "İzmir’in ekonomik ve sosyal dinamikleri, ancak bu değerli iletişim kanalları sayesinde hak ettiği şekilde temsil edilebilir ve duyulabilir," diyerek yerel basının gücünü bir kez daha hatırlattı.

Yerel medyanın korunması şart

Bu bağlamda, kentimizin önemli medya markaları arasında yer alan Hürriyet Ege, Posta İzmir ve bir süre önce yayınlarına ara veren Milliyet İzmir eklerinin varlığı, sadece haber almak için değil, toplumsal bilincin artırılması, kent kültürünün yaşatılması ve yerel demokrasinin güçlenmesi için de hayati önem taşıyor. Zorlu, bu değerli markaların yaşatılması ve korunması için tüm İzmir dinamiklerinin el birliğiyle çaba göstermesi gerektiğine yürekten inandığını belirtti.