ESİAD Faaliyet Kurulu üyeleri, Aydın temaslarının ilk durağı olarak 31 Mart seçimlerinin ardından dördüncü kez göreve gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu, ziyarette Aydın'ın ulaşım, sosyal hizmetler, çevre ve eğitim projelerini anlattı. Köprülü kavşaklarla trafik rahatlatma çalışmaları ve büyük ölçekli park projeleri hakkında bilgi verdi.

ESİAD Aydın'ı keşfetti

ESİAD Faaliyet Kurulu üyeleri, Aydın ziyaretleri kapsamında EFESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Cem Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, iş dünyasının ihtiyaçları ve yeşil ile dijital dönüşüm konuları ele alındı. ESİAD heyeti, Haus Santrifüj Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret ederek, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü'den tesisler hakkında bilgi aldı.

Aydın Ticaret Odası'na ziyaret

ESİAD Faaliyet Kurulu üyeleri, Aydın Sanayi Odası ziyaretinin ardından Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit'i ziyaret etti. Cerit, Aydın Ticaret Odası'nın çalışmaları ve Aydın ekonomisi üzerine bilgi verdi. ESİAD heyeti, iş birlikleri ve projeler için Aydın Ticaret Odası ile ortak çalışmalara açık olduklarını belirtti.

ESİAD yatırım zirvesi hazırlıkları

ESİAD Faaliyet Kurulu üyeleri, Aydın ziyaretlerinin sonunda Aydın Sanayi Odası'nın meclis toplantısına katıldı. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Aydınlı sanayicilere ESİAD'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Kasım 2024'te düzenlenecek ESİAD Yatırım Zirvesi'ne davet etti. Zirvenin, iş insanlarına yeni fırsatlar sunacağını ve küresel finansman kaynaklarından faydalanmayı hedeflediğini vurguladı.