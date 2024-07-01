Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyeleri, İzmir'de düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından özel olarak düzenlenen "Ölümünün 100. Yılında Giacomo Puccini’yi Anarken" konserinde buluştu. Bu etkinlik, sanatseverler için unutulmaz bir deneyim sunarken, ESİAD üyeleri de kültürel mirasın korunmasına ve sanatın yaygınlaştırılmasına olan desteklerini gösterdiler.

Soprano Gesua Gallifoco ve tenor Giuseppe Infantino'nun eşliğinde Puccini'nin seçkin aryalarının seslendirdi. Ayrıca, Piyanist Alessandro Zillioli'nin katkılarıyla unutulmaz opera parçalarının sunumu gerçekleşen gecede ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, sanat dolu bu gece için teşekkürlerini sundu.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da

üyelerimizle birlikte, İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen

Uluslararası İzmir Festivali’nin bir etkinliğini izledik. Antik kentin atmosferinde düzenlenen

konsere katılım sağlamaktan büyük keyif aldık. İzmir’in kültür ve sanat yaşamına katkıda

bulunmayı, kentimizin zengin kültürel mirasını desteklemeyi çok önemsiyor ve önemli

sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Etkinliğe katılan tüm üyelerimize de ayrıca

teşekkür ediyorum” diye konuştu.