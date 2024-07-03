Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyeleri, 37. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında düzenlenen “Ölümünün 100. Yılında Giacomo Puccini’yi Anarken” konserini birlikte izledi. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği 37. Uluslararası İzmir Festivali’nde İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleşen konserde, soprano Gesua Gallifoco ve tenor Giuseppe Infantino, piyanist Alessandro Zillioli eşliğinde Puccini aryaları söyledi.

Konser öncesinde tarihi Agora’yı dolduran dinleyicilere hitap eden İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, UNESCO’nun İtalyan Operasını Somut Olmayan Kültürel Miras kategorisine aldığını hatırlattı ve “Uzun yıllardır verimli işbirliğimizi sürdürdüğümüz İKSEV ile ölümsüz bestecimiz Puccini’yi ölümünün 100. yılında aryaları ile anmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Bianchi’nin tanıtımından sonra sahneye gelen soprano Gesua Gallifoco, tenor Giuseppe Infantino ve piyanist Alessandro Zillioli Pucci’nin bestelenmiş şiirleri, La Boheme, Madam Butterfly ve La Fanciulla del West operalarından sevilen aryaları seslendirdi. Dinleyicilerin dinmeyen alkışlarıyla tekrar tekrar sahneye gelen sanatçılar, finali Verdi’nin La Traviata operasından çok sevilen Brindisi aryası ile yaptı.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üyelerimizle birlikte, İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali’nin bir etkinliğini izledik. Antik kentin atmosferinde düzenlenen konsere katılım sağlamaktan büyük keyif aldık. İzmir’in kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmayı, kentimizin zengin kültürel mirasını desteklemeyi çok önemsiyor ve önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Etkinliğe katılan tüm üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.