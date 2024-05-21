Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Nisan ayında yapılan 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen yeni yönetim kurulu, faaliyet göstereceği alanları belirledi. Sanayinin ve iş dünyasının sorunları ve ihtiyaçları doğrultusunda, ekonomi politikalarından dijital dönüşüme, tarımdan turizme kadar çeşitli alanlarda 8 yuvarlak masa oluşturuldu. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Bayrağı devralan üyelerimizle birlikte, Ege Bölgesi ve İzmir ekosistemine, sanayisine, iş dünyasına, sosyal hayatına ve fikir dünyasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

"KÖPRÜ GÖREVİMİZ VAR"

ESİAD’ın yeni dönemde de sanayiciler ve iş insanları ile karar alıcılar arasında köprü görevini sürdüreceğini ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin potansiyelinin akılcı biçimde yönetilmesi gerekiyor. Uluslararası rekabet gücünün, katma değerli üretimden geçtiğini biliyoruz. Bu yönde geliştireceğimiz üretim stratejilerine ihtiyacımız var. Halihazırda ihracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin oranı yüzde 4 gibi düşük bir seviyede. Sanayimizde bir yandan yeşil dönüşümü, diğer yandan teknoloji ve inovasyona dayalı dijital dönüşümü gerçekleştirirken, toplumsal dönüşümün de bunlara eşlik etmesi gerekiyor. Bu noktada, nitelikli insan gücünü, bilime dayalı kapsamlı eğitim koşullarını ve yeni becerilere uyumu çok önemsiyoruz. Demokrasinin gerekleri, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı konuları ise tartışma götürmez şekilde asli unsurlar. Yönetim Kurulu olarak, tüm çalışma ve faaliyetlerimizi bu konularda farkındalık yaratacak, kamuoyunun dikkatini çekecek şekilde kurguluyoruz. Böyle bir ortamda, ESİAD olarak, İzmir ve Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sürdürülebilir gelişmesi ana eksenimiz olacak. Bu eksende, sanayimizin ve iş dünyamızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını sadece Türkiye’nin koşullarını baz alarak değil, küresel sınamalar ve gelişmeler çerçevesinde ele almaya devam edeceğiz. “

TEKNOLOJİ ODAKLI GELİŞME, SIFIR KARBON HEDEFİ

Yeni dönemde ESİAD’ın faaliyetlerinin teknoloji odaklı ve sıfır karbon yörüngesinde katma değerli üretim hedefi etrafında şekilleneceğini vurgulayan Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Derneğimizin 14. Dönem çalışmalarına temel teşkil edecek Yuvarlak Masalarımızı da bu anlayışla belirledik. Teknolojiye ve inovasyona dayalı dijitalleşmenin tüm sektörleri içerecek şekilde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası’nı kurduk. Sanayi ve Ticaret Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masamızda sanayide yeşil ve dijital dönüşüme ve yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlave olarak, özellikle AB ile aramızdaki gümrük birliğinden maksimum fayda sağlayabilmek için yeni ticaret politikalarına uyum sağlanması konusuna ve gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesine hazırlıklı olmaya öncelik vereceğiz. Ekonomi, Finans ve Maliye; Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politikalar; Tarım, Turizm ve Hizmetler; Uluslararası İlişkiler ve AB; Kamuyla İlişkiler ve Kentsel Politikalar Yuvarlak Masalarımızla ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmaya çalışacağız. Üyelerimizin beklentilerini karşılamak ve birbirleriyle ve Derneğimizle bağlarını güçlendirmek ise Üyelik Geliştirme ve Sosyal Etkinlikler Yuvarlak Masamızın görevi. Yuvarlak Masalarımız tabi ki üyelerimizin sağlayacağı katkı ve desteklerle çalışacak. Yeni dönemin tüm üyelerimizle birlikte daha güçlü ve verimli olmasını temenni ediyorum.”

ESİAD 14. Dönem Yönetim Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde yapılan görev dağılımında Sibel Zorlu yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olurken Murat Akkanlar ve Devrim Çukur Başkan Vekilliklerine, Yakup Benli ise Muhasip üyeliğe getirilmişti. Derneğin 10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Bülent Akgerman ise Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olmuştu.

ESİAD’ın 2024-2027 yılları arasında faaliyet gösterecek yuvarlak masalar şöyle:

1.Ekonomi, Finans ve Maliye Yuvarlak Masası

2.Sanayi ve Ticaret Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası

3.Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası

4.Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası

5.Tarım, Turizm ve Hizmetler Yuvarlak Masası

6.Uluslararası İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası

7.Kamuyla İlişkiler ve Kentsel Politikalar Yuvarlak Masası

8.Üyelik Geliştirme ve Sosyal Etkinlikler Yuvarlak Masası