Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), “Döngüsel Ekonomi Modeli: Kağıt ve Plastik İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı bir webinar düzenledi. Toplantıda, döngüsel ekonominin sürdürülebilirlik açısından önemi vurgulandı.

Sibel Zorlu’dan döngüsel ekonomi vurgusu

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, döngüsel ekonomiyi benimsemenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Ülke olarak hem ekonomimize sağlayacağı katkılar hem de AB ile ticari entegrasyondan maksimum fayda sağlamak için döngüsel ekonomi modeline geçmemiz gerekiyor. AB’ye adaptasyonu sağlayacak Döngüsel Ekonomi Eylem Planımızın bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.