Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), üyeler arası bağları güçlendirmek ve iş temposuna kısa bir ara vermek amacıyla geleneksel yaz yemeği etkinliğini gerçekleştirdi. ESİAD Sosyal Etkinlikler, Kültür ve Sanat Yuvarlak Masası’nın katkılarıyla düzenlenen gece, Çeşme Om Paparazzi’de yapıldı. İş insanları ve ailelerinin katıldığı etkinlik, keyifli anlara sahne oldu.

Moral depoladılar

Yeni çalışma dönemine başlamadan önce moral depolamak isteyen ESİAD üyeleri, akşam yemeğinin ardından ünlü sanatçı Alya’nın konseriyle keyifli vakit geçirdi. Üyeler, hem iş stresinden uzaklaştı hem de aileleriyle birlikte güzel bir gece geçirdi.

“ESİAD büyük bir aile”

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, derneğin 32. yılını kutladığını belirtti ve şunları söyledi:

“Derneğimiz, iş dünyasında sivil toplum anlayışının gelişmesine öncülük ederken, bölgesel kalkınmaya da ciddi katkılar sunuyor. Bugün, üyelerimiz ve aileleriyle bir araya gelerek yoğun iş temposundan biraz uzaklaşıp enerji topladık. ESİAD büyük bir aile. Katılan tüm üyelerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum.”

Bölgesel kalkınmaya katkı

Sibel Zorlu, ESİAD’ın bölgesel kalkınmaya sunduğu katkılara da değinerek, derneğin sosyal etkinliklerle üyeler arası iletişimi artırmanın yanı sıra, iş dünyasının gelişmesine ve bölgesel kalkınmaya da önemli destek sağladığını vurguladı.