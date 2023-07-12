'Forex' yatırımı adı altında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinli faaliyet gösterdiklerini öne sürerek, aylık yüzde 25-50 kar vaadiyle yatırımcılardan para toplayan şebeke, Antalya'da yaşayan maden mühendisi Yasin Ünver'i dolandırdı. Ünver, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı bir firmanın borsa hisseleriyle ilgileniyordu. Bu sırada Ünver'in numarasını bulan dolandırıcılar sürekli arayarak, 'Borsanın 1 ayda kazandırdığını 1 haftada kazanalım' diyerek ikna ettiler. Daha sonra dolandırıcılar, tam bir hafta boyunca Ünver adına açılan hesabın kapanacağını, parasının boşa gideceğini söyleyerek Ünver'den hesaba para yatırmalarını istedi. Parça parça yaklaşık 420 bin lira yatıran Ünver, dolandırıldığını ise sosyal medya üzerinde çıkan bir haberden öğrendi.



'KREDİ BORCUMU KAPATMAK İÇİN BÜYÜK OYNADIM'

Kredi borcunu kapatma hevesiyle parayı yatırmaya başladığını söyleyen Ünver, "Küçük paralarla ikna ettiler. Güvenilir olduklarına dair beni ikna etmeye çalıştılar '250 dolar ile başlayın, memnun kalmazsanız tekrar çıkarsınız' gibi cümleler kurdular. Ben de panik havasında olduğum için öncelikle 500 dolar ile başladım tabii bir miktar kazandırdı. Kendi kendime al sat yapmaya başladım biraz kazandım, biraz kaybettim. İlerleyen zamanlar da bana bu olayın çok ciddi olduğunu biraz büyük yatırımlar yaparak büyük kazanırız diyerek kendi yatırımcılarının ekran görüntüsünü atıp 10 bin dolar yatırdı 300 bin dolar oldu gibi rakamlar gösterdiler. Benim de kredi borçlarım olduğu için bir an önce kapatma hevesiyle azar azar paraları yatırmaya başladım. Önce 20 bin lira, daha sonra 30 bin yatırdım. Öncelikle kazandırdılar ama 15 gün parayı çekememe kuralı koydular. Sonra piyasa kötüye gidiyor diyerek ters işlemle bütün parayı kaybetti gösterdiler. Tabii ben de uygulamadan görüyorum. Hesapta para kalmamış, bakiye sıfırlanmış. Hemen beni arayarak önce 50 bin daha sonra da 150 bin lira yatırmamı istediler. Ben de tamam dedim mecburen, çünkü 100 bin lira kaybetmişim bir umutla kazanayım 100 bin liramı da çıkayım demiştim. 3 gün sonra yine aynı olay, 'piyasa ters köşe yapıyor destek çıkmalısınız. Yoksa hesap yine bloke olacak' diyerek bana panik ve korku yaşattılar. Ben de geri kalan ne varsa yatırmıştım. Sosyal medyada gezerken bu işlemlerin dolandırıcılığı olduğunu gördüğüm de başımdan aşağı kaynar sular indi. Her geçen gün bakiye eriyordu dolandırıldığımı anlamıştım" dedi.



'AİLEM ÖĞRENDİKTEN SONRA EVDE MATEM HAVASI VARDI'

Düğünde eşine takılan altınları bozdurup para yatırdığını ifade eden Ünver şöyle dedi:

"Kaybettiğim para benim evliliğimdeki takılan takılar, altın ve bileziklerdi. Ailem öğrendikten sonra evde matem havası vardı. Psikolojim bozulmuştu o zaman nasıl böyle bir olaya karıştığım için kendimi hiç affetmeyeceğim. İntihar etme seviyesine gelmiştim ailem bana çok destek verdi onların sayesinde bu psikolojiyi yendim tabi arta kalan kredi borçları da beni hala maddi olarak çok zorluyor."



AVUKATI ARACILIĞIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Dolandırıcıların İstanbul ve Gaziantep'te paravan şirket kurduğunu tespit eden Yasin Ünver'in avukatı Ebubekir Taha Özen, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Özen, "Bu tarz dosyalarda vatandaşlarımız savcılıklara gittiği zaman bu suç duyurularının hassasiyetle incelenmesi gerekiyor. Bu dosya üzerinde kurulan paravan şirketlerin birisi İstanbul diğeri ise Gaziantep'te. Dosyanın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.