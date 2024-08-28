Süleymanpaşa'da eşi Elif Dim'i döverek öldüren ve kaçan Hasan Dim, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, Hasan Dim’in eşi Elif Dim ile evde yalnız kaldığı sırada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hasan Dim, eşi Elif Dim’i darp ederek öldürdü ve olayın ardından kaçtı.

Yakalanma ve intihar girişimi

Kaçışının ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan arama çalışmalarında Hasan Dim, Süleymanpaşa’ya bağlı Karacakılavuz Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanma sırasında intihar girişiminde bulunan Hasan Dim, jandarma ekiplerinin sabırlı ve başarılı ikna çabaları sonucunda teslim oldu.

Adalet önünde hesap verecek

Hasan Dim, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polislere teslim edildi ve geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlının adliyeye sevki sırasında çevrede yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Zırhlı araçla adliyeye getirilen Hasan Dim’in, adalet önünde hesap vermesi bekleniyor.