Eşini silahla rehin alan şüpheli tutuklandı!

C.U. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tartışma sonrası silah zoruyla rehin aldı

C.U. ve eşi Ç.U. arasında aile içi bir mesele yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında C.U., tabancayla ateş ederek eşini yaralamış, ardından silah zoruyla Ç.U.'yu otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaşmıştı.

Otomobil takibe alındı, şüpheli teslim oldu

Ekipler, C.U.’yu takip ederek otomobili durdurdu. Ancak C.U., başına tabanca dayayıp ikna çabalarını reddettikten sonra kendisini bacağından yaralayarak teslim oldu. Hastanede tedavi edilen C.U., sonrasında gözaltına alındı.