Edirne'nin Keşan ilçesinde eşinin akrabası tarafından darp edildiğini iddia eden kişi şikayetçi oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne 3 Temmuz 2024 günü saat 18:40 sıralarında Yeni Mescit Mahallesi Gamlı Sokak'ta S.B. isimli bir kişi, eşinin akrabası olan S.B., A.B, isimli kişiler tarafından darp edildiğini beyanla şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve tahkikat evraklarının ikmal edilmesi bekleniyor.

Keşan Polis Merkezi Amirliği, olayla ilgili tüm delillerin toplanacağını ve soruşturmanın en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.