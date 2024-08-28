İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Naciye Akkaplan'ı bunalıma sokan Vesim Şimşek (45), dört çocuğunu dağlık bir alana götürdü. Burada tabanca ile çocuklarına ateş açan Şimşek, 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira’yı hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Hira Nur ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Çocuklarını vurduktan sonra kendine de ateş eden Vesim Şimşek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Acılı anne: "Hanginize yanayım"

Olayın ardından, hayatını kaybeden 3 kız çocuğu, anneleri tarafından Salihli’nin Hz. Ömer Camii'nde dualarla uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde, Naciye Akkaplan çocuklarının tabutlarına sarılarak, her biriyle vedalaştı. Akkaplan'ın "Hanginize yanayım" şeklindeki feryatları, cenazeye katılanların yüreklerini burktu. Salihli Müftüsü Ali Çebi, çocukların cennete gideceklerini belirterek, helallik alınmasına gerek olmadığını ifade etti.

Baba ve kızın tedavisi devam ediyor

Öte yandan, Vesim Şimşek ve hayatta kalan kızı Hira Nur’un İzmir’de yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.