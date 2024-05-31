İSTANBUL (AA) - Odeabank'ın kadın-erkek eşitliğine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdiği Eşit Masallar projesinin tiyatro oyunu, deprem bölgesindeki çocuklarla buluştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank'ın kadın-erkek eşitliği kavramına dikkati çekmek amacıyla dünya klasiği masalları eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumladığı Eşit Masallar projesi, minik tiyatroseverler ve ebeveynleri ile buluşmayı sürdürüyor.

Deprem bölgesi turnesini gerçekleştiren oyun, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 4 bin çocuğa sahnelendi.

- İskenderun konteyner kentte miniklerle buluştu

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun deprem sonrası süreçte, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için şiddetten arınmış güvenli alanlar oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği, kurumlar arası yüksek koordinasyonla birlikte temel ihtiyaçların karşılandığı, kadınların ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine ulaşımlarının kolaylaştırıldığı ve her yaş grubuna yönelik psikososyal desteğin sağlandığı Mor Yerleşke projesine destek vererek İskenderun ve Malatya'daki 2 konteyner kente yerleşke bağışında bulunan Odeabank, Eşit Masallar oyununu İskenderun konteyner kentteki miniklerle de buluşturdu.

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, yerleşkeyi ziyaret ederek çocuklar ve kadınlar için sağlanan destekleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

- "Bölgedeki çocukların mutluluğunu görmenin yeri çok ayrı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öncü, depremin üzerinden bir süre geçmiş olsa da uzmanların da belirttiği gibi çocukların üzerindeki psikolojik etkisinin bir süre daha devam edeceğinin farkında olduklarını belirtti.

Öncü, çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek veren her projeye ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, "Çocukların biraz olsun yüzlerini güldürebilmek ve onları hayal dünyalarında kısa bir yolculuğa çıkarmak istedik. Bölgedeki çocukların mutluluğunu görmenin yeri çok ayrı. Bu anlamlı projede emeği geçen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ekibine, tiyatro ekibimize ve bizi ağırlayan yetkililer ile tüm bölge halkına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Aynı isimli kitap projesinden uyarlanan oyunda, Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens, karakterleri bir araya geliyor.

Beş masalın kahramanlarının aynı sahnede buluştuğu oyunda, yeniden yorumlanan hikayelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre konularına dikkat çekiliyor.

Yazar Müge Mor Hercihan tarafından sahneye uyarlanan ve yönetmenliğini Deniz Yeşil Mavi'nin yaptığı Eşit Masallar oyununda Büşra Ayata, Zeynep İpek, Merve Kaytuka, Beril Korkmaz, Oktay Kılınç, İlteriş Bakırhan, Bedirhan Malçok ve Oben Onur rol alıyor.