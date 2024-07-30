Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına eşitliği sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ahmet Aras, 29 Temmuz'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılan törende, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve katılımcılığı artıracak önemli bir belgeye imza attı. Törene Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner ve CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı gibi birçok önemli isim katıldı.

"Eşit bir Muğla yaratacağım"

Kadın Koalisyonu Yerel Yönetimler Danışmanı Bahar Yalçın, Başkan Aras’ın eşitlik konusundaki kararlı tutumunu vurguladı ve teşekkürlerini iletti. İlknur Üstün de “Bugün tarihi bir gün. Sayın Ahmet Aras, 'eşit bir Muğla yaratacağım' diyor” ifadelerini kullandı.

Bodrum'dan Muğla'ya kadın tarihi yazılacak

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, Ahmet Aras’ın kadınların yanında olmasının önemini belirtti. Erozan, “Ahmet bey ilk günden bu yana kadınların yanında oldu. Muğla, Ahmet beyle öteki kelimesinin olmadığı, özgür bir kent olacak” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nden büyük adım

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, Başkan Aras’ın liderliğinde büyük adımlar attıklarını belirtti. Dr. Demirel, “Başkanımızın önderliğinde daha birçok işe imza atacağımıza inanıyor, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Başladığımız iş neyse, gereğini yapacağız.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üç ayda büyük işler başardıklarını ve CEMR’i imzalayarak büyük bir sorumluluk aldıklarını belirtti. Başkan Aras, “Biz bugüne kadar ‘mış’ gibi olsun diye bir iş yapmadık. Kadınların mücadelesi tarihsel bir mücadele. Bugün önemli bir konuda adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.