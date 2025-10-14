Manisa Şehzadeler’de eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe veren Muzaffer P., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen Muzaffer P. ve 2 komşusu hastaneye kaldırıldı.

Tartıştıktan sonra evi yaktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi’nde Muzaffer P. ile eşi Kader P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Kader P., polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Muzaffer P., evdeki bir odaya kendini kilitleyip evi ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı odanın kapısını kırarak Muzaffer P.’yi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Muzaffer P. ile 2 komşusu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, evde hasar meydana geldi.

Muzaffer P.’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.