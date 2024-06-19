Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı öncesinde satılamayan kurbanlıkları almak üzere harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ESK'nin pazarlarda satılamayan hayvanları belirli bir tarife üzerinden karkas et olarak satın alacağı duyuruldu.

Başvuru ve alım süreci

Üreticiler, hayvanlarını satmak istedikleri takdirde 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK kombina müdürlüklerine başvurabilecekler. Başvurularda hayvan kimlik belgeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince verilen kurban satışı için sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi sunulması gerekecek.

Alım kriterleri ve ödeme

Başvuruların TÜRKVET sisteminde yapılan kontrollerin ardından, ESK'nin belirlediği alım kriterleri ve uygulama esaslarına göre hayvanlar karkas et olarak satın alınacak. Ödemeler, hayvanları satan üreticilere en geç 3 iş günü içinde yapılacak. Üreticiler, hayvanlarını bulundukları konumda en yakın kesimhanede kestirebilecekler.

Alım fiyatları

ESK, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için aşağıdaki alım fiyatlarını belirledi.

Büyükbaş hayvanlar

Yerli tosun: 320 TL/kg

İthal tosun: 285 TL/kg

Düve: 305 TL/kg

İnek: 295 TL/kg

Küçükbaş hayvanlar

Koyun: 280 TL/kg

Keçi: 170 TL/kg

Bu fiyatlar, yerli ve ithal tosunlar için belirlenen büyükbaş kurbanlık alım fiyatları ve koyun ile keçi için belirlenen küçükbaş kurbanlık alım fiyatlarını kapsıyor.