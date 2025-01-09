Eski AK Parti Milletvekili ve hukukçu Ahmet İyimaya, Ankara'da hayatını kaybetti. Siyasi kariyerinde ve hukuk alanında önemli izler bırakan İyimaya'nın vefatı, tüm Türkiye'de büyük üzüntüyle karşılandı.

Hukukçu kimliği ve siyasi kariyeriyle tanınıyordu

Ahmet İyimaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'den milletvekili olarak görev almış, aynı zamanda Adalet Komitesi Başkanlığı yaparak hukuk camiasında saygın bir isim olmuştur. Hukuk alanındaki uzmanlığı ve uzun yıllar süren siyasi kariyeriyle tanınan İyimaya, Türkiye'nin önemli hukukçularından biri olarak biliniyordu.