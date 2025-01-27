Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası üzerinden sert ifadelerle eleştirdi. Tayyar, “Maalesef, canlarımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti. Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür” dedi.

Bolu’da Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesinde sonra başlayan “Yetki ve denetim kimde?” tartışması sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sorumluluk kabul etmemesi AK Parti'den de tepki çekti.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar X hesabı üzerinden tepikisin gösterdi ve Bakan Ersoy'un kendisi dışında herkesi suçladığını belirterek, “Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı TV yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu hâlde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse. Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık olmadığımız bir süreç başladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, valilik emrindeki bir bürokrat olarak, Bakan Ersoy’u yalanladı. 2015’deki İl Özel İdaresi raporunun sadece adres değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtip ekledi, 'Denetim yetkisi Turizm Bakanlığında' tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de İçişleri Bakanı'nın olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz” dedi.

“Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür”

Otel sahibi Halit Ergül, ifadesinde otelin bakanlık tarafından denetlendiğini ve sorun bulunmadığını ileri sürmüş ve “Gerekli denetimler yapılmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi” demişti.

Ergül’ün “Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024’de oteli denetledi, kapılarla ilgili eksiklik buldular ama yangın önlemleriyle ilgili eksiklik bulmadılar” ifadesini hatırlatan Tayyar, şunları söyledi:

“Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım. Maalesef, canlarımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti. Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür.”