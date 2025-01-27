Eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, “Bazı külliye başdanışmanları ve ittifak ettikleri bazı derin klikler; Ankara Adliyesi’ne ve Kartal Adliyesi’ne açıkça müdahale etmektedir” dedi.

AK Parti 27. dönem İstanbul milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, siyasi iktidarın yargıya yönelik müdahalelerine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Denizolgun, sosyal medya hesabı X’ten “Yargıyla ilgili çok büyük ihbarımdır” başlığıyla yayımladığı notta Cumhurbaşkanlığı'ndaki bazı başdanışmanların yargıya müdahale ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hâkimlerimize ve savcılarımıza illegal işler ve illegal yöntemler için baskı uygulamaktadır. Şimdilik bu kadarı kâfidir... Gerekirse; isim isim açıkça ifşalarda da bulunurum. Türk yargı sisteminin; 1982 anayasası sebebiyle yaşadığı kronik sıkıntılar, sadece Türkiyemizin değil, tüm dünyamızın ortak bir sorunudur…”

YARGIYLA; İLGİLİ ÇOK BÜYÜK İHBARIMDIR‼️



BAZI KÜLLİYE BAŞDANIŞMANLARI VE İTTİFAK ETTİKLERİ BAZI DERİN KLİKLER; ANKARA ADLİYESİNE VE KARTAL ADLİYESİNE, AÇIKÇA MÜDAHALE ETMEKTEDİR.



HAKİMLERİMİZE VE SAVCILARIMIZA; İLLEGAL İŞLER VE İLLEGAL YÖNTEMLER İÇİN BASKI UYGULAMAKTADIR.… pic.twitter.com/zXeS7eEO6J — Fatih Süleyman Denizolgun (@fsdenizolgun) January 21, 2025