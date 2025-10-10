Emekli Albay Orkun Özeller hakkında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Orkun Özeller hakkında 6,5 yıla kadar hapis istemi

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik paylaşımları nedeniyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özeller’in, “Kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarını işlediği öne sürüldü.

Savcılık, sanık Özeller hakkında toplamda 2 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Bahçeli şikayetçi oldu

İddianamede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu ve şikayetçi olduğu belirtildi.

Savcılık, sosyal medya paylaşımlarında kullanılan ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığını ve hakaret kastı taşıdığını değerlendirdi.

“Eleştiriyi aştı, tahrik unsuru taşıyor”

İddianamede ayrıca, Özeller’in paylaşımlarının yalnızca kişisel görüş açıklaması niteliğinde olmadığı, belirli bir görüş etrafında birleşen toplumsal kesimleri hedef alarak “diğer kesimler nezdinde aşağılamaya” ve “kin ve düşmanlığa tahrik etmeye” yönelik ifadeler içerdiği kaydedildi.

Savcılık, Özeller’in eylemlerinin toplumsal barışı bozma potansiyeline sahip olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, emekli Albay Orkun Özeller önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.