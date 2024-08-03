İrem Derici, Çeşme’de konser verdi. Alaçatı Kali Beach’te sahneye çıkan Derici’yi dinlemeye gelenler arasında popçu Bengü, eşi Selim Selimoğlu ve kızları Zeynep de vardı. Programın başında sahneye davet edilen Bengü, birkaç şarkı söyledikten sonra eşi ve kızının yanına geri döndü. Konser sırasında mekanda bulunan herkes eğlenirken, minik Zeynep sıkılınca cep telefonundan çizgi film izleyerek kendisini oyaladı. Zaman zaman anne ve babasının kucağında olan Zeynep, konsere gelmenin aksine ailesiyle olduğu için eğleniyordu.

Akşamüzeri gerçekleşen konserde sevenlerinin karşısına bikini üstüyle çıkan İrem Derici, hareketli parçalardan oluşan bir repertuar sundu. 37 yaşında olduğunu ve başından bir evlilik geçtiğini dile getiren Derici, “Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum. Niye bilmiyorum. Ama bazılarınız o kadar büyük gösteriyor ki geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yürüyordum. 2003’te ben 16 yaşındaydım. Vazgeçtim gençlerden” yorumunu yaptı.

Sezen Aksu’nun “Ne kavgam bitti ne sevdam” çalışmasını söyleyen ünlü şarkıcı, parça içerisinde yer alan “Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” sözleriyle ilgili; “Aşk geçmişim çok kabarık. Buradan eski aşklarıma selam söylemeye kalksam 3 hafta sürer” sözlerini kullandı. Bir ara ateşli aşk parçalarına yer veren Derici, dinleyicilere “Yollu şarkılarını bilir misiniz? O kategoride bir liste yapıyorum her konserimde. Yakında dijital müzik platformlarında da bunu paylaşacağım. Gelmiş geçmiş en yollu, en şehvetli şarkılar olacak o listede” şeklinde konuştu.