Kuşadası Belediyesi’nin yıl boyunca gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Çalıkuşu Kültür Evi, bu kez eski Kültür ve Turizm Bakanı, siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar’ı ağırladı. Etkinliğe, Kuşadalı sanatseverlerin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek de katıldı.

"Kuşadası kültür ve sanatın başkenti"

Başkan Ömer Günel’in Kuşadası için hayata geçirdiği projelerden övgüyle bahseden Fikri Sağlar, “Kuşadası sadece benim için değil tüm dünya için büyük önem taşıyor. Başkan Ömer Günel, vizyonu ile Kuşadası'na çok şey kattı. Burayı turizm kenti kimliği haricinde kültür ve sanatın da başkenti haline getirdi. Kendisine beni konuk ettiği için teşekkür ederim” dedi. Sağlar, Kuşadası’nın kültürel ve sanatsal etkinliklerdeki başarısının altını çizdi.

Etkinlikte yoğun ilgi ve teşekkür mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Fikri Sağlar’ı Kuşadası’nda ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Durmuş Fikri Sağlar bizler için yalnızca bir yazar değil aynı zamanda kıymetli bir parti büyüğümüz. Kendisini Çalıkuşu Kültür Evi'nde ağırladığımız için çok mutluyuz, bizlerle bu güzel atmosferi oluşturduğu için kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu. Günel, Sağlar’ın Kuşadası’na katkılarının önemini vurguladı.

Kuşadalı sanatseverler, Fikri Sağlar’ın imza gününe yoğun ilgi gösterdi. Sağlar, kitaplarını imzalarken, katılımcılarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Etkinlik boyunca, Kuşadası’nın kültür ve sanat alanında daha da ileriye taşınması için yapılabilecekler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.