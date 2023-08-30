TBMM'de 23'üncü dönem milletvekilli yapan ve 63'üncü hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev alan Kutbettin Arzu, tatilini geçirmek için geldiği Yalova'nın Termal ilçesindeki TBMM Atatürk Köşkü ve Yalova Termal Sosyal Tesisleri'ndeki sıcak su havuzunda hareketsiz bulundu. Çevredekilerin fark ettiği Arzu, sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Kutbettin Arzu'nun cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arzu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.



KISA DÖNEM BAKANLIK YAPTI





Kutbettin Arzu, 23'üncü dönem AK Parti Diyarbakır milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 28 Ağustos 2015 tarihine kadar bu görevini yürüten Arzu, bu tarihten 24 Kasım 2015 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.

DİYARBAKIR’DA TOPRAĞA VERİLECEK



Yalova'nın Termal ilçesinde tatil yaptığı TBMM Misafirhanesi’ndeki sıcak su havuzunda cansız bedeni bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada eşinin tabutunu gören Emel Arzu, gözyaşlarını tutamadı.

Eski bakan Kutbettin Arzu'nun cenazesinin işlemlerin ardından, İstanbul'a, buradan da uçakla Diyarbakır'a götürülerek toprağa verileceği belirtildi.