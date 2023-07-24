Eski bakanlardan Ahmet Karahan, 2 gün önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Karahan için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene; Karahan'ın ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı. Karahan'ın biyografisinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, dua edildi. Karahan'ın cenazesi, yarın ikindi vakti memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde kılınacak namazının ardından İslahiye Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 16'ncı dönemde CHP'den Gaziantep Milletvekili olarak seçilen ve 43'üncü dönemde Devlet Bakanı olarak görev yapan Karahan, evli ve 4 çocuk babasıydı.