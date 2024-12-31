Eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllar boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Aydın Milletvekili olarak görev yapan Menteşe, siyasi kariyerinde İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük ve Turizm Bakanlıkları ile 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Başbakan Yardımcılığı gibi önemli sorumluluklar üstlenmişti.

Cenaze töreni Perşembe günü yapılacak

Menteşe’nin cenaze töreni 02 Ocak 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İlk olarak TBMM’de bir tören düzenlenecek, ardından Bilkent Köprü Kavşağı’ndaki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Nahit Menteşe’nin naaşı, Devlet Büyükleri Mezarlığı’na defnedilecek.