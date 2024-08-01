Eski Bakan Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini silahla öldürmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şener, yaşanan olayın ailesini derinden sarstığını belirterek, taziyelerini ileten ve acılarını paylaşanlara teşekkür etti.

"Oğlum anneannesini çok severdi"

Abdüllatif Şener, oğlunun anneannesini çok sevdiğini ve zaman zaman onda kaldığını, anneannesinin de kendisinde kaldığını ifade etti. Şener, "Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar. O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve bu müessif olay meydana gelmiştir" dedi.

Psikolojik sorunlar ve işsizlik

Oğlu Bedirhan'ın uzun süre işsiz kalmasının ve bazı medya mensuplarının şahsıyla ilgili olumsuz yayınlarının, oğlunun psikolojik sorunlarını ağırlaştırdığını belirten Şener, "Bedirhan, Meclis personeli olarak en düşük maaşla çalışmaya başladığında, bu durum onun psikolojik sorunlarını daha da kötüleştirdi" ifadelerini kullandı.

"Ailemizin acısına saygı gösterin"

Eşinin kanser tedavisi gördüğü bir dönemde yaşanan bu olayın aile için çok yıpratıcı olduğunu vurgulayan Abdüllatif Şener, "Özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz" dedi.

Olayın ayrıntıları

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesini silahla rehin aldı ve ateş ederek öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bedirhan Şener, nöbetçi hâkimlik tarafından akıl hastanesine sevk edildi.