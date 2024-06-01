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Çiller çiftinin bu evlilikten Mert ve Berk adında 2 çocukları dünyaya geldi.

1937 doğumlu olan mühendis ve iş insanı Özer Uçuran Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'le 1963 yılında evlenip "Çiller" soyadını aldı.

Özer Uçuran Çiller'in cenazesinin özel bir hastanenin morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, Sarıyer Yeniköy'deki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

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