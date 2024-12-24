Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, başkent Washington'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Clinton’ın sözcüsü, eski başkanın sağlık testlerinden geçtiğini ve şu an gözlem altında tutulduğunu duyurdu.

Yüksek ateş nedeniyle hastaneye sevk edildi

Bill Clinton, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre, Clinton'ın yüksek ateşi olduğu belirtilerek, durumu yakından izleniyor. Clinton’ın sağlık durumuna ilişkin daha fazla bilgi, yapılan testlerin sonuçlarına göre verilecek. Clinton'ın hastaneye kaldırılması, sağlık durumunun ciddi olduğu yönünde endişelere yol açtı ancak henüz kesin bir teşhis konulmuş değil.