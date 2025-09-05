Önceki Dönem Bayraklı Belediye Başkanı ve kurultay delegesi Serdar Sandal, imza vermeye gitmeyeceğini açıkladı. Sandal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ise, “Kemal Bey birçok partilinin olduğu gibi benim de onurum” ifadelerini kullandı.

Sandal, delegelerin zorla imza vermeye çağrılmasını eleştirerek, sürecin partinin geleneklerine aykırı olduğunu vurguladı. “Mahalle seçimlerini başlattılar. Delegelerin ilde toplanıp noterin çağrılması, imzaların istenmesi delegelerin iradesine bir ipotek koyuyor. Bu parti 100 yıllık bir parti ve gelenekleri var. Ben gitmeyeceğim” dedi.

Sandal, partide yaşanan hukuksuzluk iddialarına rağmen ortak sağduyuya ihtiyaç olduğunu söyledi. “Değişimin anlamı, Kemal Bey ve yakınlarının tasfiyesi olmamalı. Apar topar kurultay yapılmamalı, bu üçüncü kurultay olacak” ifadelerini kullandı.

15 Eylül’de görülecek mutlak butlan davasına değinen Sandal, Kılıçdaroğlu’nun siyasi yaklaşımını övdü: “Kemal Bey, toplumsal muhalefeti bir araya getiren ve kutuplaşmayı bir kenara bırakarak temel sorunlar üzerinden politika üreten bir genel başkan. O, birçok partili gibi benim de onurumdur.”

Sandal, ayrıca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için de övgüde bulunarak, “Özgür Özel yıllardır partiye hizmet ediyor ve gösterdiği gayretle partimizi ileriye taşıyor. A’dan yana olup B’ye karşı çıkmak doğru değil” dedi.

Sandal’ın açıklamaları, CHP İzmir’de olağanüstü kurultay sürecine ilişkin tartışmaların sürdüğünü gösterdi.