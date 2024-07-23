İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin kurtuluşun 100’üncü yıldönümü olan 9 Eylül 2022 günü düzenlediği etkinlikte Tarkan, Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çıkmış ve milyonlar tarafından izlenmişti. Tarkan konseri sanatçıya verilen ücret üzerinden uzun süre tartışma konusu olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, eleştirilere şöyle yanıt vermişti:

“Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir coşkuyla kutladığımız Tarkan konserinin; lojistik, ses, ışık, sahne ve sanatçı kaşesi için ödediğimiz toplam miktar 14 milyon liradır. Bu organizasyon için elde ettiğimiz toplam sponsorluk geliri ise 11 milyon 700 bin liradır. Tarkan, kendisine sanatçı kaşesi olarak ödenen 3 milyon 500 bin lirayı dayanışma amaçlı 4 farklı sivil toplum kuruluşuna bağışlamıştır. 7’den 70’e tüm İzmir’i kenetleyen tarihi kutlamamıza gölge düşürmek isteyenler bilsinler ki; sadece o gün kent ekonomisine 100 milyon liranın üzerinde bir ticaret hacmi kazandıran konser, rakamlarla ifade edilebileceklerden çok daha fazla bir değer yaratarak milyonların kucaklaşmasına ve ülkenin geleceğine dair umutların büyütülüp yayılmasına vesile olmuştur."

Sayıştay raporunda yer aldı

Sayıştay’ın geçtiğimiz yılki raporunda Tarkan konseriyle ilgili eleştirilere yer verilmişti.

Gündeme Bakış’ın haberine göre; Tarkan konseriyle ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Müfettişler ilgili daire başkanlıklarından ve İZFAŞ’tan Tarkan konseriyle ilgili bilgi ve belgeleri istedi. Bakanlık müfettişlerinin bir şikayet üzerine kente geldikleri iddia edildi.

8 milyon lira ücret aldığı iddia edildi

Konser sonrası Tarkan’ın konserden kaç para aldığı sorusu günlerce vatandaşların gündeminde kalmış, manşetlerden inmemişti.

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan konser ücreti alacak mı?" sorusu üzerine Soyer, Tarkan'ın İzmir'de verdiği konserden alacağı parayı hayır işlerine harcayacağını açıklamıştı.

Soyer, açıklamasının devamında, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki… Kaşe ücreti olarak alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Başlıkları konuşuyoruz. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Tarkan'ın, konser için 450 bin dolar (8 milyon TL) ücret aldığı iddia edilmişti.

Tarkan'ın konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışta bulunacağı da iddialar arasında yer almıştı.