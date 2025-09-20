Afyonkarahisar'da, boşandığı Kübra Karadeniz ile annesi Elvida Karadeniz'i tabancayla öldüren Muharrem Türkan, baldızını da ağır yaralayarak ölümüne neden oldu. Ayşegül Çankaya, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

9 Eylül'de görülen boşanma davasının ardından, Kübra Karadeniz, annesi Elvida Karadeniz ve ablası Ayşegül Çankaya, evlerine dönerken Muharrem Türkan ile karşılaştı. Kübra ve Muharrem'in boşanması, bu olayın başlangıcı oldu. Kübra'nın eşi Muharrem Türkan, öfkesini kontrol edemeyerek tabancayla saldırdı.

Muharrem Türkan, Ramazan Çankaya ile karşılaştığında, aralarında çıkan tartışma sonucu Ramazan Çankaya başına vurularak yaralandı. Şarjörünü düşüren Türkan, şarjörü almak isterken Ramazan Çankaya, kaçmaya başladı ve temizlik görevlisinden yardım isteyerek eşini uyarmaya çalıştı. Ancak telefonla ulaşamayınca, olayın gelişimi hızla kötüleşti.

22 el ateş etti

Saat 11.00 sıralarında, Kübra, Elvida ve Ayşegül, Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı yakınlarında Muharrem Türkan'la karşılaştı. Türkan, tabancayla peş peşe 22 el ateş ederek, Kübra Karadeniz, Elvida Karadeniz ve Ayşegül Çankaya'yı ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ayşegül Çankaya hayatını kaybetti

Kübra ve Elvida Karadeniz hastaneye kaldırıldıkları gün yaşamlarını yitirirken, Ayşegül Çankaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Ayşegül Çankaya, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ayşegül Çankaya'nın 2 aylık hamile olduğu ve 7 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.

Muharrem Türkan tutuklandı

Polis, Muharrem Türkan'ı yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde, eski eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü belirten Türkan, "Bir anlık öfkeyle eski eşimi, kayınvalidemi ve baldızımı vurdum," dedi. Türkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.