Güney Amerika ülkesi Surinam'da 15 siyasi aktivistin öldürülmesiyle ilgili hakkında hapis cezası verilen eski Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Surinam Başkan Yardımcısı Ronnie Brunswijk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eski Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

79 yaşında hayatını kaybeden Bouterse'nin "ülkedeki etkisinin kalıcı olduğunu ve çabalarının unutulmayacağını" ifade eden Brunswijk, eski Devlet Başkanı'nın ölüm nedenine ilişkin ise detay vermedi.

İlk kez 1980 yılında askeri darbeyle iktidara gelen ve yedi yıl devlet başkanlığını yürüten Bouterse, 2010 yılında kurucusu olduğu Ulusal Demokratik Parti (NDP) ile seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelmiş ve 2015'teki seçimlerde de koltuğunu korumuştu.

20 yıl hapis cezası almıştı

Bouterse, Aralık 1982'de ülkenin önde gelen 15 muhalif ismini başkent Paramaribo'da bir kalede topluca öldürmek suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olaydaki siyasi sorumluluğunu kabul eden ancak cinayetler işlenirken orada olmadığını ileri süren Bouterse, 2016'da kendisine karşı hukuki kovuşturmaların durdurulması direktifini vermişti. Mahkeme, yargı sürecinin başladığı gerekçesiyle direktife uymayacağını bildirmişti.

Başta, çoğu kadın ve çocuk 35 kişinin öldürüldüğü Moiwana katliamı olmak üzere bu süreçte işlenen çok sayıda insan hakkı ihlalinden de sorumlu tutulan eski Devlet Başkanı Bouterse, hapse girmemek için firar etmişti.