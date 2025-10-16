Ehliyet yenileme süreciyle ilgili merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Türkiye genelinde milyonlarca sürücü, eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi ve yenileme işlemlerinin son tarihi hakkında araştırma yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla eski ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi duyurdu.

Eski ehliyet yenileme süresi uzatılmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağını vurguladı. Ayrıca sürenin bir kez daha uzatılmayacağını belirtti.

Son verilere göre, Türkiye genelinde hâlâ 2 milyon 33 bin 472 kişi eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

Ehliyet yenileme ücretleri ve detaylar

Eski tip ehliyetini yenileyen vatandaşlar, 31 Ekim 2025’e kadar sadece 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Bu tarihten sonra yenileme yapmak isteyenler ise indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet ücretinden yararlanamayacak.

Ehliyet yenileme başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak gerçekleştiriliyor.

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler

Ehliyet yenileme başvurusu sırasında aşağıdaki belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması gerekiyor:

Kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı)

Sürücü sertifikası

Öğrenim belgesi

Sürücü sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu gösteren belge veya yazılı beyan

Adli sicil belgesi

Sürücü belgesi değerli kâğıt, harç bedeli ve vakıf payı dekontu

Son başvuru tarihine dikkat!

Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, 1 Kasım 2025 itibarıyla eski tip ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak.

Bu durumda olan sürücüler hakkında idari işlem uygulanacak. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlara son haftaları beklemeden başvuru yapmaları çağrısında bulundu.