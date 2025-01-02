Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle bu sabah gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Uzun’un Ankara’daki evinde yapılan operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.

Paylaşım nedeniyle gözaltı

Sabri Uzun, X platformunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma doğrultusunda, Ankara'da bulunan Uzun, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Soruşturma ve ilgili yasal süreç

Uzun’un paylaşımının içeriğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, yasal sürecin devam ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanına hakaret, Türk Ceza Kanunu’nda ağır cezalarla cezalandırılabilen bir suç olduğundan, soruşturmanın kapsamı genişletilmiş olabilir.