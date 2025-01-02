Sabri Uzun, Türk polis teşkilatında uzun yıllar görev almış ve önemli istihbarat operasyonlarında yer almış bir isimdir. 1978 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde polislik kariyerine başlayan Uzun, 2013 yılında emekliye ayrılana kadar pek çok kritik görev üstlenmiştir. 2005-2011 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Sabri Uzun, özellikle Türkiye’deki terör olayları ve uluslararası istihbarat ağlarıyla ilgili birçok önemli operasyona imza atmıştır.

Polislik kariyeri

Sabri Uzun, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yaptığı sürede çeşitli birimlerde çalışmış ve birçok başarılı operasyona imza atmıştır. En dikkat çeken görevlerinden biri, Türkiye'nin güvenliği için kritik önemdeki terör ve istihbarat operasyonlarında aldığı rol olmuştur.

Canan Kaftancıoğlu paylaşımı ve sonrası

Sabri Uzun, 2022 yılında, mahkeme tarafından ceza almış eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek veren bir paylaşımda bulundu. "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" şeklindeki sözleri, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Uzun’un bu paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda, 11 Haziran 2022’de Uzun’un rütbeleri sökülüp, beylik silahı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara giriş yetkisi iptal edildi.

Rütbe iadesi

Ancak, mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesiyle birlikte, İçişleri Bakanlığı Sabri Uzun’un rütbelerini, silahını ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne giriş hakkını geri verdi. Bu karar, kamuoyunda geniş yankı bulmuş ve Sabri Uzun’un kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Emekli sonrası

Emekli olduktan sonra da kamuoyunun gündeminde kalmaya devam eden Sabri Uzun, özellikle güvenlik, istihbarat ve devletin çeşitli alanlarındaki tecrübeleriyle önemli bir figür olmaya devam etmektedir.