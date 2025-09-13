Antalya’da Hızır Çelik, tartıştığı eski eşi Hanım Biçer’i eşarbıyla boğarak öldürdü. Çelik, 16 saat sonra polisi arayıp teslim oldu.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Hızır Çelik (32), eski eşi Hanım Biçer’i (30) eşarbıyla boğarak öldürdü.
Olay, saat 01.00 sıralarında Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.
Tartışma ölümle bitti
Yaklaşık bir hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çelik, Biçer’i eşarbıyla boğup ardından yüzünü yastıkla kapattı.
Cinayetin ardından Çelik, evde üç saat kaldıktan sonra ayrıldı.
Teslim olmadan önce kardeşini aradı
Çelik, olaydan yaklaşık 16 saat sonra eski eşinin erkek kardeşini arayarak, “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” dedi. Bunun üzerine aile yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanım Biçer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Katil zanlısı teslim oldu
Polisin incelemeleri sürerken, Hızır Çelik Döşemealtı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.