Hem tarihi sevenler hem de doğa tutkunları için Foça'da keşfedilmeyi bekleyen birçok yer var.

Foça'nın tarihi sokaklarda kaybolun:

Arnavut kaldırımlı sokaklarda kaybolun, taş evleri ve renkli çiçekleri ile bezeli bu atmosferin tadını çıkarın.

Beş Kapılar Kalesi'ne çıkarak muhteşem manzaranın keyfini çıkarın.

Athena Tapınağı ve Kybele Tapınağı gibi antik kalıntılar arasında zamanda yolculuğa çıkın.

Marsilya Meydanı'nda Foça'nın tarihi dokusunu hissedin.

Eski Foça Limanı'nda balıkçı teknelerini seyredin ve taze deniz ürünlerinin tadına bakın.

Foça'da doğa ile rahatlayın

Masmavi koylarda yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkarın.

Siren Kayalıkları'nı tekne turu ile keşfedin, berrak sularında şnorkelle yüzebilirsiniz.

Akdeniz foklarını doğal ortamlarında gözlemlemek için Phocaea Limanı'nı ziyaret edebilirsiniz.

Doğayla iç içe bir yürüyüş için Madra Çayı Tabiat Parkı'na gidebilirsiniz.

Sörf ve kitesurf gibi su sporları için Poyrazlar Plajı ideal bir seçim.

Foça'nın lezzetler durakları

Foça'nın yöresel lezzetlerini tatmadan dönmeyin.

Meşhur Foça ekmeğini ve zeytin yağlarını deneyin.

Taze deniz ürünlerini tadabileceğiniz birçok balıkçı lokantası var.

Foça'ya özgü otlar ve baharatlar ile hazırlanan yöresel yemekleri keşfedin