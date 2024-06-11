Eski futbolcu Kemal Karataş(32), Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Köprübaşı Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında gerçekleşti.

Sarayköyspor'un eski futbolcularından olan Kemal Karataş'ın kontrolünden çıkan elektrikli bisikleti, 2 metrelik bir yükseklikten kanala düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Karataş, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığında maalesef kurtarılamadı.

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Kemal Karataş'ın ani ölümü, ailesi, sevenleri ve futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.